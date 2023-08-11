صحيفة بريطانية: السعودية تسعى للانضمام إلى تحالف لصناعة طائرات الجيل السادس المقاتلة "تيمبيست"

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى الانضمام إلى تحالف دولي لصناعة الجيل الجديد من الطائرات الحربية المقاتلة، أو ما يطلق عليه طائرات الجيل السادس "تيمبيست".
وتجد المشاركة السعودية المحتملة ترحيبًا كبيرًا من بريطانيا وإيطاليا، ولاسيما أنها ستشمل مساهمة مالية كبيرة محتملة من السعودية في المشروع الذي تقدر تكاليفه بعشرات المليارات من الدولارات. كما يشمل العرض السعودي المساهمة بالخبرة الهندسية في مراحل مختلفة من المشروع.
وقال مصدر دفاعي بريطاني رفيع للصحيفة البريطانية إن لندن تمتلك شراكة استراتيجية مع الرياض، وحريصة بشدة على تعميق العمل في المشروع، وتحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن.
ويسعى البرنامج الذي يطلق عليه برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، ويضم تحالفًا من بريطانيا وإيطاليا واليابان، إلى تقديم طائرة مقاتلة متطورة للغاية، وإتاحتها للتصدير في السوق العالمية بحلول عام 2035.
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن الطائرة الجديدة "تيمبيست" تتميز بقدرات دفاعية وقتالية هائلة؛ إذ تفوق سرعة الصوت، إضافة إلى أنها مزودة بأسلحة ليزر متطورة، ومنظومة اتصالات محصنة، كما أنها مزودة ببرامج للذكاء الاصطناعي.
ويمكن تزويد الطائرة الجديدة بمحركين، وأجنحة "دلتا" القادرة على حمل صواريخ تفوق سرعة الصوت، كما يجري توظيف نظام طاقة ودفع من إنتاج شركة "رولز رويس"، يتميز بتطوره الفائق، يؤهله لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربية، بما يكفي لتشغيل أسلحة الليزر.
ولا تتوقف مميزات "تيمبيست" عند هذا الحد؛ إذ سيكون للذكاء الاصطناعي دورٌ فيها؛ إذ تعد برامج الذكاء الاصطناعي من المميزات الرئيسية للطائرة القتالية الجديدة، فضلاً عن تزويدها بمنظومة اتصالات محصنة عبر الإنترنت، تسمح للمقاتلة بالعمل كمركز قيادة وتحكم طائر.
ومن المتوقع أن تكون المقاتلات الشبحية الجديدة واحدة من أولى مقاتلات الجيل السادس التي تحلق في الأجواء، وجرى تصميمها لتصبح بديلاً مستقبليًّا للمقاتلات الحالية، مثل تايفون ويوروفايتر، التي من المقرر إحالتها إلى التقاعد بحلول أربعينيات القرن الجاري.