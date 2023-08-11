صحيفة بريطانية: السعودية تسعى للانضمام إلى تحالف لصناعة طائرات الجيل السادس المقاتلة "تيمبيست"

وتجد المشاركة السعودية المحتملة ترحيبًا كبيرًا من بريطانيا وإيطاليا، ولاسيما أنها ستشمل مساهمة مالية كبيرة محتملة من السعودية في المشروع الذي تقدر تكاليفه بعشرات المليارات من الدولارات. كما يشمل العرض السعودي المساهمة بالخبرة الهندسية في مراحل مختلفة من المشروع.