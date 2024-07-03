بالتفاصيل.. التعديلات على السن النظامية والتقاعد المبكر للموظفين الحاليين

صدرت الموافقة الكريمة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، على أن يستمر العمل بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
ورصدت "سبق"، أهم التعديلات على التقاعد المبكر، والسن النظامية للتقاعد التي ستطبّق على المشتركين الحاليين تدريجياً وفق سنوات الخدمة وسن المشترك.
وفيما يتعلق بالتعديلات على سن التقاعد المبكر للحاليين، فقد نص القرار على أن مَن كانت خدمته قد بلغت ١٩ سنة فأكثر سيكون التقاعد المبكر عند بلوغه ٢٥ سنة خدمة، ومن خدمته ١٨ سنة إلى أقل من ١٩ سنة سيكون التقاعد المبكر عند بلوغه ٢٦ سنة خدمة، ومن خدمته من ١٧ إلى أقل من ١٨ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٢٧ سنة، ومن خدمته ١٦ سنة إلى أقل من ١٧ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٢٨ سنة، من خدمته ١٥ سنة إلى أقل من ١٦ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٢٩ سنة، ومن خدمته أقل من ١٥ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٣٠ سنة.
وبخصوص التعديلات على السن النظامية للتقاعد للحاليين، فستكون السن النظامية للتقاعد ما بين ٥٨ - ٦٥ ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ ٤ أشهر عن السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك (الخدمة) في تاريخ سريان التعديلات.
وتضمن القرار أن مَن بلغ عمره ٤٨ سنة و٦ أشهر وأكثر لا يوجد تعديل على السن النظامية للتقاعد (٦٠ عاماً).
وبشأن من بلغ عمره ٤٨ سنة وأقل من ٤٨ سنة و٦ أشهر فسيكون سن التقاعد النظامية له ٥٨ سنة ميلادية و٤ أشهر، ومن بلغ عمره ٤٧ سنة وأقل من ٤٨، فسيكون سن التقاعد النظامية له ٥٨ سنة ميلادية و٨ أشهر، ومن بلغ عمره ٤٦ سنة وأقل من ٤٧ فسيكون سن التقاعد النظامية بعد التعديل ٥٩ سنة ميلادية.
وتتم الزيادة التدريجية حتى عمر أقل من ٢٩ سنة ميلادية يكون سن التقاعد النظامية ٦٥ سنة ميلادية.