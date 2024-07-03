بالتفاصيل.. التعديلات على السن النظامية والتقاعد المبكر للموظفين الحاليين

وفيما يتعلق بالتعديلات على سن التقاعد المبكر للحاليين، فقد نص القرار على أن مَن كانت خدمته قد بلغت ١٩ سنة فأكثر سيكون التقاعد المبكر عند بلوغه ٢٥ سنة خدمة، ومن خدمته ١٨ سنة إلى أقل من ١٩ سنة سيكون التقاعد المبكر عند بلوغه ٢٦ سنة خدمة، ومن خدمته من ١٧ إلى أقل من ١٨ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٢٧ سنة، ومن خدمته ١٦ سنة إلى أقل من ١٧ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٢٨ سنة، من خدمته ١٥ سنة إلى أقل من ١٦ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٢٩ سنة، ومن خدمته أقل من ١٥ سنة سيكون التقاعد المبكر عند خدمته ٣٠ سنة.