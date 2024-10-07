جدة تستعد لإستقبال 300,000 زائر في معرضها الدولي للسيارات 2024

تستعد مدينة جدة لاستضافة النسخة الجديدة من "معرض جدة الدولي للسيارات" لعام 2024، والذي سيقام في "جدة سوبردوم" خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ويجمع بين أحدث الطرازات وأبرز الابتكارات التقنية والتصاميم المتقدمة في عالم السيارات، ومن المنتظر أن يشهد هذا الحدث إطلاقاً حصرياً من إحدى العلامات التجارية الرائدة، مما يعزز مكانة المعرض كمنصة عالمية لاستعراض أحدث التطورات في هذا المجال.
يُعد المعرض أحد أهم الفعاليات المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجذب اهتمام عشاق السيارات وخبراء الصناعة، كما يمثل ملتقى رئيسياً لمتابعة أحدث الإطلاقات والابتكارات في صناعة السيارات، تأتي أهمية المعرض في ظل توقعات بنمو مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 779,000 سيارة بحلول عام 2032، مما يمنح المملكة حصة سوقية تبلغ 37% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا للمركز الصناعي السعودي، مما يضع المملكة في مقدمة الأسواق الإقليمية ويؤكد دورها المحوري في توجيه مستقبل صناعة السيارات في المنطقة.
يستقطب المعرض أكثر من 300,000 زائر من داخل المملكة وخارجها، حيث يوفر تجربة استثنائية لاستكشاف أحدث ما وصلت إليه صناعة السيارات من طرازات وإكسسوارات وخدمات. كما يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المثيرة، مثل عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، وحلبات سباق الكارتينج، وسباقات المحاكاة، بالإضافة إلى فرصة تجربة قيادة سيارة الأحلام.
سيُقام المعرض في "جدة سوبردوم"، التي تعد أكبر قبة جيوديسية بدون أعمدة في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ما يضيف بُعداً مميزاً للحدث ويعزز مكانة جدة كمركز عالمي للمعارض والتميز في صناعة السيارات.