جدة تستعد لإستقبال 300,000 زائر في معرضها الدولي للسيارات 2024

يُعد المعرض أحد أهم الفعاليات المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجذب اهتمام عشاق السيارات وخبراء الصناعة، كما يمثل ملتقى رئيسياً لمتابعة أحدث الإطلاقات والابتكارات في صناعة السيارات، تأتي أهمية المعرض في ظل توقعات بنمو مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 779,000 سيارة بحلول عام 2032، مما يمنح المملكة حصة سوقية تبلغ 37% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا للمركز الصناعي السعودي، مما يضع المملكة في مقدمة الأسواق الإقليمية ويؤكد دورها المحوري في توجيه مستقبل صناعة السيارات في المنطقة.