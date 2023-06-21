وزيرُ الإعلام يؤكدُ الحاجةَ لآلية عمل عربية مشتركة للتصدِّي للمحتوى المخالف للمبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية

وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية دأبت منذ تأسيسها على دعم وحدة الصف العربي وتضامنه في مواجهة التحديات والمتغيرات التي مرت وتمر بها المنطقة العربية،وأنها استضافت من هذا المنطلق الدورة الـ 32 للقمة العربية بجدة في شهر مايو الماضي، في ظل ظروف وتحديات استثنائية تشهدها المنطقة والعالم،وصدر عنها "إعلان جدة" الذي أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك استناداً إلى الأسس والقيم والمصالح المشتركة، والارتقاء به للتعامل مع التحديات والتغيرات التي يشهدها العالم،بما يخدم أهداف وتطلعات الشعوب العربية.