"الإقليمي للعواصف الغبارية": انخفاض العواصف الرملية والأتربة 53٪ خلال 2025

وأوضح المركز أن هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل بيئية ومناخية، أبرزها تأثير مبادرات وطنية مثل "السعودية الخضراء"، وجهود برنامج استمطار السحب، وزيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب تحسين أنماط الري وتقنين الرعي الجائر.