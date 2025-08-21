"الإقليمي للعواصف الغبارية": انخفاض العواصف الرملية والأتربة 53٪ خلال 2025

سجّل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية انخفاضًا لافتًا في معدلات العواصف الغبارية و الرملية والأتربة المثارة بنسبة 53% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بمعدلاتها التاريخية.
وأوضح المركز أن هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل بيئية ومناخية، أبرزها تأثير مبادرات وطنية مثل "السعودية الخضراء"، وجهود برنامج استمطار السحب، وزيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب تحسين أنماط الري وتقنين الرعي الجائر.
وبيّن أن شهر يناير تصدّر الانخفاض بنسبة بلغت 80%، تلاه مارس بنسبة 75%، ما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في جودة الهواء نتيجة السياسات البيئية الفاعلة في المملكة.