رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنّئ القيادة بنجاح موسم الحج

وأشاد الدكتور السند بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا، حفظها الله، في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مبينًا أن هذا النجاح يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحقّقها بلادنا المباركة في كل عام، حتى أصبحت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والقيام على شؤونهم من أعظم مناقب هذه الدولة المباركة.