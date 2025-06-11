خليل الذيابي: مرحلة التخرج بداية لطريق النجاح ومستقبلكم بأيديكم

وخاطبهم قائلًا: "لا تنتظروا وظيفة الأحلام، بل انطلقوا نحو التفكير بمرونة وواقعية؛ فقد تبدأ الحياة العملية من تجارة صغيرة، أو دراسة عليا، أو حتى تدريب تطبيقي. لكن الأهم هو ألا تتوقفوا عن التعلم واكتساب المهارات".