التوجيه بعدم احتساب الإعانات ضمن التمويل لا تشمل دعم الإسكان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أخباراً من بعض المعرفات عن صدور توجيه بإلزام جهات التمويل بعدم احتساب الإعانات الحكومية ضمن الأقساط الشهرية للمستفيدين، ما أثار المخاوف لدى البعض منهم حول ما إذا كان دعم وزارة الإسكان والصندوق العقاري يأتي من ضمنها، إلا أن المادة الـ14 من نظام مبادئ التمويل المسؤول لأفراد فسرت ذلك، حيث بينت بأن المقصد منها هي الإعانات المقدمة من جهات حكومية، مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي وحافز وغيرها باستثناء الدعم الحكومي المقدم من الإسكان.