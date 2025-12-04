بالفيديو.. مقتنيات نادرة للملك خالد تخطف الأضواء في حفل الجائزة.. وسيارته الأسطورية تسحر الحضور

وشهد المعرض تفاعلاً لافتًا من الحضور الذين استوقفتهم سيارة الملك خالد الأسطورية من طراز أولدزموبيل سوبر 88 موديل 1375هـ (1955م)، وهي إحدى السيارات التي كان يستخدمها –رحمه الله– حينما كان أميرًا. وتُعد السيارة واحدة من أبرز الطرازات الأمريكية في ذلك العصر، إذ جاءت بتصميم داخلي وخارجي متناسق، وتعمل بمحرك روكت V8 بقوة 202 حصان، مع ناقل حركة «هيدروماتيك» رباعي السرعات، إضافة إلى نظامي توجيه وفرامل معزّزة، ما جعلها آنذاك من السيارات الفاخرة والأكثر انتشارًا.