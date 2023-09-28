أمير منطقة القصيم يوجه بإقامة مزاد عنيزة للإبل سنويًّا

وأشار إلى أن الجهات المعنية بالمنطقة أنجزت أعمالها على أكمل وجه، مثمنًا لمحافظ عنيزة، وأمين منطقة القصيم، والمشرف العام على سكرتارية المزادات، ورعاة المزاد من مختلف القطاعات الأهلية؛ ما بذلوه من عمل يستحقّ الإشادة والتقدير.