باجتماع لكبار المسؤولين.. "الخارجية" تستعدُّ لمؤتمر القمة والتحضير للاجتماع الوزاري غدًا

ترأّس وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم؛ اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري، الذي سينعقد في جدة غدًا الأربعاء، للقمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين الذي سيكون في جدة يوم الجمعة المقبل.
وفي بداية الاجتماع تسلّم الوكيلُ "الرسي" رئاسةَ الاجتماع من ممثل دولة رئاسة القمة السابقة الـ31 مندوب الجمهورية الجزائرية لدى الجامعة العربية، السفير عبد الحميد شبيرة.
وعبر عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية خلال عام الرئاسة السابق، كما رحّب بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في أعمال اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين.
وأكّد في كلمته أن المملكة تواصل اليوم جهودَها الملموسة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يحفظهما الله، لتحقيق الاستقرار والرخاء والنمو والسلام في المنطقة والعالم.
كما عبّر عن تطلُّع المملكة لأن تتضافر جهود الدول بلا استثناء لتحقيق أهداف هذه القمة؛ لدعم مسيرة العمل العربي المشترك، والنهوض بالتنمية في الدول العربية.