باجتماع لكبار المسؤولين.. "الخارجية" تستعدُّ لمؤتمر القمة والتحضير للاجتماع الوزاري غدًا

ترأّس وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور⁧‫ عبدالرحمن الرسي‬⁩، اليوم؛ اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري، الذي سينعقد في جدة غدًا الأربعاء، للقمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين الذي سيكون في جدة يوم الجمعة المقبل.

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