معرض الرياض الدولي للكتاب يحتفي بسيرة الراحل "صالح كامل" في ركن "من مكة وإليها"

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تُشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلق الخميس الماضي تحت شعار "وجهة ملهمة"، وهو أكبر معرض للكتاب على مستوى المملكة، من حيث تنوع البرنامج الثقافي، والفعاليات المعدّة لجميع الفئات العمرية، في رحلة معرفية تمتدّ على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويجمع أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وبمشاركة ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية، فضلًا عن عرض خاص لمخطوطات ومقتنيات نادرة يفوق عددها 25 قطعة ولوحة فنية.