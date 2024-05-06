"الموج الأحمر 7".. حرس الحدود يشارك في تمرين مختلط لتعزيز الأمن البحري

تشارك وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود في التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر -7" للدول المطلة على البحر الأحمر إلى جانب أفرع ‎القوات المسلحة مُمثَّلة بالقوات البحرية والبرية والجوية، وقوات من الدول الصديقة والشقيقة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.