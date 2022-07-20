المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي للاستجابة لمعاناة الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة

ومضى "العتيق" يقول: أظهر التقرير تزايدًا في أعداد الانتهاكات المرتكبة من قِبَل مليشيات الحوثي ضد هؤلاء الأطفال؛ سواءً من تجنيد للأطفال أو قتلهم أو تشويههم أو اختطافهم، مقارنة بتقرير العام السابق، وما زالت مليشيا الحوثي تمارس أفظع الجرائم بحق الأطفال في اليمن وانتهاك حقوقهم؛ بل وحشدهم في مبانٍ وملاعب رياضية؛ بهدف التأثير على أفكارهم لتفريخ الإرهاب ونشر التطرف تمهيدًا لإرسالهم نحو الجبهات.