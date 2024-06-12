"بيئة مكة" توقّع اتفاقيات لحفظ النعمة وتقليل هدر الغذاء مع عدة جهات مجتمعية

وقّع مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، مذكرةَ تفاهم مع رئيس مجلس الإدارة للّجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" المهندس فؤاد بن جويد الشريبي، واتفاقية مع رئيس نادي البر التطوعي محمد سعيد أبو ملحة، واتفاقية مع المدير الإقليمي لبنك الطعام السعودي "إطعام" بمنطقة مكة المكرمة فواز بن خالد السويد.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الإسهام في حفظ النعمة والحدّ من الفقد والهدر في الغذاء بالمنطقة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على النعمة، ضمن إطار اهتمام وزارة البيئة بالقطاع غير الربحي؛ كونه شريكًا أساسيًّا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 بتفعيل الخدمة المجتمعية.
وأكّد المهندسُ الخليف أهميةَ حفظ النعم وعدم الإسراف بها، مبينًا أن الوزارة تبنّت مبادرة "البرنامج الوطني للحدّ من الفقد والهدر في الغذاء"، والذي سيسهم في نشر الوعي، والمحافظة على النعم، وخفض معدلات الفقد والهدر، بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى ذلك، ونأمل أن تسهم هذه الاعمال في أن تكون أحد أسباب استدامة النعم في هذه البلاد.
وأشار إلى أنّ الاتفاقية مع الجمعيات جاءت تقديرًا للنعمة من الهدر والاستفادة من الفائض من لحوم المسالخ في موسم الحج وتوجيهه لمستحقّيه، إضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال المحافظة على مقدرات الوطن، وكذلك البيئة؛ حيث تقوم هذه الجمعيات بأعمال تسعى من خلالها إلى تعزيز توجيه الفائض من النعم والاهتمام به وتجهيزه بجودة عالية؛ لإيصاله إلى مستحقّيه من خلال الاستفادة من فائض الغذاء وتأهيله بطريقة آمنة وصحية، ومن ثَم توزيعه على الفقراء والأيتام والأرامل بمكة المكرمة.