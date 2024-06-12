"بيئة مكة" توقّع اتفاقيات لحفظ النعمة وتقليل هدر الغذاء مع عدة جهات مجتمعية

وأشار إلى أنّ الاتفاقية مع الجمعيات جاءت تقديرًا للنعمة من الهدر والاستفادة من الفائض من لحوم المسالخ في موسم الحج وتوجيهه لمستحقّيه، إضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال المحافظة على مقدرات الوطن، وكذلك البيئة؛ حيث تقوم هذه الجمعيات بأعمال تسعى من خلالها إلى تعزيز توجيه الفائض من النعم والاهتمام به وتجهيزه بجودة عالية؛ لإيصاله إلى مستحقّيه من خلال الاستفادة من فائض الغذاء وتأهيله بطريقة آمنة وصحية، ومن ثَم توزيعه على الفقراء والأيتام والأرامل بمكة المكرمة.