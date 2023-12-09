"شبكة الرياض" علامة فارقة.. السعودية تشارك العالم بسجلها الحافل في مكافحة الفساد

يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر من كل عام، الذي يحمل هذا العام 2023م شعار "20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد"؛ للتوعية بمخاطر الفساد، والتعاون محليًّا وعالميًّا للتغلُّب عليه والحدّ من أخطاره والقضاء عليه، وتسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد بكل صوره وأشكاله.