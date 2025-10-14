‏NHC توقّع مذكرة تفاهم مع "الديار القطرية" في الدوحة لمناقشة تطوير مشاريع في وجهاتها العمرانية

وأكد البطي أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الشركة نحو تعزيز الشراكات الخليجية وبناء علاقات استراتيجية مع شركات رائدة تمتلك خبرات متميزة في التطوير العمراني، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الديار القطرية تمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والتكامل بين الشركات الخليجية في مجالات التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، وإدارة المشاريع الكبرى.