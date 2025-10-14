‏NHC توقّع مذكرة تفاهم مع "الديار القطرية" في الدوحة لمناقشة تطوير مشاريع في وجهاتها العمرانية

وقّعت NHC مذكرة تفاهم مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بهدف مناقشة تطوير وتنفيذ مشاريع في وجهات NHC العمرانية، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنفيذ مشاريع بوجهات NHC بأعلى المعايير.
وجرى توقيع المذكرة في العاصمة القطرية الدوحة على هامش منتدى قطر العقاري 2025 بحضور سعادة الرئيس التنفيذي ل NHC الأستاذ محمد البطي والمهندس علي العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية ، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتطوير مشاريع سكنية بمعايير مختلفة، تسهم في تحقيق مستهدفات NHC في جذب الاستثمارات والخبرات النوعية.
وأكد البطي أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الشركة نحو تعزيز الشراكات الخليجية وبناء علاقات استراتيجية مع شركات رائدة تمتلك خبرات متميزة في التطوير العمراني، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الديار القطرية تمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والتكامل بين الشركات الخليجية في مجالات التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، وإدارة المشاريع الكبرى.
وأضاف البطي أن هذا التعاون يعكس الثقة في السوق العقاري السعودي وما يشهده من نمو متسارع وفرص واعدة، مؤكدًا أن التحالفات الخليجية تفتح آفاقًا جديدة لتطوير مشاريع مبتكرة وتحقق قيمة مضافة للمستثمرين والمستفيدين على حد سواء.
يُذكر أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لنهج NHC في عقد شراكات استراتيجية مع شركات محلية وإقليمية وعالمية لتطوير وجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة، حيث تسعى الشركة من خلال هذه الخطوات إلى تسريع وتيرة التطوير وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يواكب استراتيجيات وأهداف الشركة على توفير خيارات سكنية متنوعة.