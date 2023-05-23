محليات
بعد أمطار غزيرة.. السيول تقطع "طريق الريث- الداير" شرق جازان
توقعات بهطولات ماطرة على محافظات المنطقة
قطعت السيول الجارفة بوادي عمود الطريق الرابط بين محافظتي الريث ومركز جبل الحشر التابع لمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
وجرفت السيول الكبيرة التي شهدها مجرى الوادي المحاذي للطريق جزءًا كبيرًا منه، مما تسبب بانقطاعه كليًا، فيما باشرت وزارة النقل وجهات الاختصاص الموقع .
وكانت أجزاء من منطقة جازان شهدت هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة جرت على إثرها السيول بكميات ضخمة، فيما تتواصل توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطولات ماطرة على محافظات منطقة جازان .