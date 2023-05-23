بعد أمطار غزيرة.. السيول تقطع "طريق الريث- الداير" شرق جازان

وكانت أجزاء من منطقة جازان شهدت هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة جرت على إثرها السيول بكميات ضخمة، فيما تتواصل توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطولات ماطرة على محافظات منطقة جازان .