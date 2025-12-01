هانوي تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد السياح.. والسعوديون يتخطون 10 آلاف زائر

سجّل قطاع السياحة في هانوي انتعاشًا غير مسبوق خلال عام 2025، محققًا أرقامًا قياسية جديدة عززت مكانة العاصمة الفيتنامية كإحدى أسرع الوجهات نموًا في آسيا. فبحلول نهاية نوفمبر، استقبلت هانوي 30.94 مليون زائر، بإجمالي إيرادات قدرها 120.6 تريليون دونج، لتتجاوز رسميًا الرقم القياسي السابق البالغ 29 مليون زائر الذي سُجّل قبل جائحة كوفيد–19 في عام 2019