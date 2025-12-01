هانوي تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد السياح.. والسعوديون يتخطون 10 آلاف زائر

سجّل قطاع السياحة في هانوي انتعاشًا غير مسبوق خلال عام 2025، محققًا أرقامًا قياسية جديدة عززت مكانة العاصمة الفيتنامية كإحدى أسرع الوجهات نموًا في آسيا. فبحلول نهاية نوفمبر، استقبلت هانوي 30.94 مليون زائر، بإجمالي إيرادات قدرها 120.6 تريليون دونج، لتتجاوز رسميًا الرقم القياسي السابق البالغ 29 مليون زائر الذي سُجّل قبل جائحة كوفيد–19 في عام 2019
ووفق تقرير إدارة السياحة في هانوي، استقبلت المدينة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 7.09 ملايين زائر دولي و23.84 مليون زائر محلي، فيما سجّل شهر نوفمبر وحده 2.5 مليون زائر بزيادة بلغت 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ عدد الزوار الدوليين في نوفمبر 851,100 زائر، من بينهم السياح السعوديون الذين تجاوز عددهم 10 آلاف زائر، في مؤشر على تنامي الاهتمام الخليجي بفيتنام كوجهة سياحية جديدة.
وقد ارتفع متوسط إشغال الغرف الفندقية في العاصمة ليصل إلى 73.4%، في واحدة من أعلى النسب المسجلة منذ سنوات. وتضم هانوي حاليًا 3,761 منشأة إقامة تعمل بشكل فعّال، توفر ما يزيد على 71 ألف غرفة، لتلبية الطلب المتزايد من الزوار الدوليين والمحليين.
وتعود الطفرة السياحية إلى تنوع الفعاليات والمهرجانات التي نظمتها المدينة هذا العام، وأسهمت في تعزيز جاذبيتها؛ ومن أبرزها مهرجان هانوي آو داي السياحي 2025، ومهرجان هانوي الخريفي الثالث، ومهرجان ثانغ لونغ – هانوي. كما شهدت منتجات السياحة الليلية إقبالًا متزايدًا، مثل جولة “نغوك سون – الليلة الغامضة” وبرنامج “ليلة المتحف”.
وتواصل الضواحي جذب الزوار عبر مواقع التصوير ومواسم الزهور، خصوصًا في منطقة با في التي أصبحت وجهة رائجة لمحبي الطبيعة.
ومع دخول الشهر الأخير من العام، تعمل الجهات السياحية في هانوي على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية، من بينها تجديد نموذج إدارة موقع هونغ سون الوطني الأثري. كما تستعد المدينة لإطلاق مهرجان هانوي للمأكولات الحرفية والسياحة في الشوارع 2025، إلى جانب التوسع في منتجات السياحة الزراعية والسياحة الليلية والسياحة المجتمعية وسياحة الجولف، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الزوار خلال الأعوام المقبلة.