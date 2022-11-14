إسدال الستار على الدورة الـ22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض

وشهد حفل اختتام المهرجان تتويج الفائزين والفائزات في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى عرض فيديو لقصة المهرجان، والفقرة الأدائية لهيئة المسرح والفنون الأدائية، بعد أربعة أيام حافلة كان فيها ضيوف المهرجان على موعد مع جملة من الأعمال الفنية والعلمية والمبادرات، إضافة إلى فعاليات معرض مستقبل الإعلام بحضور أكثر من 15 ألف مشارك، وألف إعلامي من مختلف دول العالم، و200 شركة إنتاج، يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.