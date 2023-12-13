تكريم شركة "جاهز" لمكانتها الريادية في قطاع التقنية السعودي

تم تكريم شركة جاهز من قبل اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في اتحاد الغرف السعودية،شركة كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التقنية ، وعلى دورها البارز في النمو والتوسع في سوق التقنية السعودي ، تعتبر جاهز من أهم الشركات الوطنية التقنية التي أدرجت في سوق الأسهم والتي تجاوزت قيمتها السوقية 100 مليار ريال سعودي.