المدير التنفيذي لمنظمات علماء الفلبين ينوّه بجهود المملكة في حج هذا العام

وأشاد بالتجهيزات المتقدمة التي وفرتها المملكة لراحة وأمن ضيوف الرحمن، فضلًا عن استخدام التقنيات العالية في كل المجالات ذات الصلة، إلى جانب التطور في المواصلات والمخيمات والتغذية، علاوة على ما شهده المسجد الحرام من توسعة عملاقة استخدمت فيها أحدث أنواع التقنيات، مما يؤكد تفوق المملكة على المستوى العالمي في استخدام الهندسة المعمارية الحديثة، مع الحفاظ على المعمار والهوية الإسلامية المميزة.