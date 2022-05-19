6 آلاف عام قبل الميلاد.. شاهد "قصر الحمراء" بتيماء واعرف سر التسمية

وأوضح أن قصر الحمراء سُمي بهذا الاسم نسبة للصفة التي بُنِيَ عليها القصر، وهي من اللون الأحمر، وكذلك الحجارة التي بُنِي بها القصر من الحجارة الحمراء المحيطة بالمنطقة، وهو قصر أثري يعود بناؤه إلى الألف السادس قبل الميلاد في عهد الملك البابلي نابونيد، الذي استوطن في تيماء لأكثر من عشر سنوات، ويقع القصر شمال غرب محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، وتم اكتشافه عام ١٣٩٩هـ من قِبَل فريق الآثار والمتاحف.