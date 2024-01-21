مستشفى دله النخيل يُجري أول عملية تركيب "الخرز الحديدي" لعلاج حرقة المعدة

وأشار د.الناصر إلى أن هذه التقنية المتطورة تصلح أيضًا لعلاج العديد من الحالات؛ منها فتق الحجاب الحاجز، أو المريض الذي أجرى عملية تكميم المعدة وما زالت لديه مضاعفات وإفرازات حرقة المريء؛ مضيفًا أن هذا الإجراء يتميز بعدة مزايا، أبرزها أن العملية تتم عن طريق تقنية المنظار الحديثة، ولا تسبب ألمًا كثيرًا للمريض، وأن نتائجها آمنة ومستقرة؛ حيث تساعد في إيقاف ألم منطقة الصدر، والسعال، والتهاب الحلق، والتي تسبب إزعاجًا كثيرًا للمرضى.