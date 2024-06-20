"السديس": أكثر من مليون حاج استفادوا من برنامج إجابة السائلين في الحرمين خلال 45 يومًا

وفي التفاصيل، قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن برنامج إجابة السائلين برنامج محوري انطلق في الحرمين الشريفين من مرتكزين مهمين، أولاهما: كون المسجد الحرام قبلة الهداية للعالمين، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، والثاني: تفعيل هذه الهداية من خلال برنامج إجابة السائلين؛ لمسيس حاجة القاصدين من الحجاج والعمار والزائرين في معرفة إجابة ما يشكل عليهم من أمر عباداتهم ومناسكهم التي يمموا لها شطر المسجد الحرام؛ ليؤدوها وفق المقتضى الشرعي.