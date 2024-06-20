"السديس": أكثر من مليون حاج استفادوا من برنامج إجابة السائلين في الحرمين خلال 45 يومًا

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، من الفترة من 1 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة لعام 1445هـ؛ بلغوا أكثر من مليون حاج ومعتمر وزائر، في رقم قياسي جديد في تأريخ الرئاسة.
وفي التفاصيل، قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن برنامج إجابة السائلين برنامج محوري انطلق في الحرمين الشريفين من مرتكزين مهمين، أولاهما: كون المسجد الحرام قبلة الهداية للعالمين، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، والثاني: تفعيل هذه الهداية من خلال برنامج إجابة السائلين؛ لمسيس حاجة القاصدين من الحجاج والعمار والزائرين في معرفة إجابة ما يشكل عليهم من أمر عباداتهم ومناسكهم التي يمموا لها شطر المسجد الحرام؛ ليؤدوها وفق المقتضى الشرعي.
وذكر الدكتور "السديس" أن الرئاسة الدينية حريصة على إيصال هدايات الحرمين لجميع قاصديه وزائريه وإثرائهم من خلال إيضاح المسائل الشرعية وبيان أحكام المناسك المستشكلة، وبذل كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخِدمات الدينية المعيارية.
ويشارك في برنامج إجابة السائلين عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء من ذوي العلم والرصانة الفقهية والإلمام بالمستجدات والنوازل للإجابة عن مسائل المناسك والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.
وكان رئيس الشؤون الدينية قد قام بجولة بعد أدائه مناسك الحج؛ لتفقد مواقع إجابة السائلين بالمسجد الحرام؛ والاطلاع عن قرب على معيارية أعمالها، وجودة الخِدمات الدينية التي تقدمها، وجاهزية الأماكن المخصصة لإجابة السائلين وكفايتها، وتوفر وسائل التواصل الرقمية لاستقبال الأسئلة والإجابة عنها. وأطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج إجابة السائلين عام 2018 لخدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين؛ بالرد على استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة والعبادات، بـ11 لغة؛ لتسهيل وصول الإجابة بلسان السائل، وبأحدث الطرق المرنة والوسائل الممكنة.
ويُنفذ البرنامج عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد وإجابة السائلين.
ويهدف برنامج إجابة السائلين إلى توعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك الحج والعمرة؛ حرصًا على أن يؤدوا مناسكهم وعباداتهم على علم وبصيرة وفق الوجهة الشرعية المطلوبة.