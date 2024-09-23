"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون لتحسين الصرف الصحي في مأرب باليمن

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الآمنة وخدمات إدارة النفايات للنازحين والمجتمع المضيف في محافظة مأرب، ويشمل ذلك بناء 200 مرحاض جديد، وإعادة تأهيل 600 حفرة للصرف الصحي، وتعزيز قدرة إدارة النفايات المحلية للإسهام في ظروف معيشية أكثر أمانًا وصحة، يستفيد منها 47.598 فردًا بشكل مباشر، و137.580 فردًا بشكل غير مباشر.