"التأمينات" تنفّذ 9 آلاف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام خلال سبتمبر الماضي

وعلى ضوء الملاحظات المرصودة أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمشترك التحقق من تاريخ تسجيله الفعلي في النظام، وذلك بخطوات سهلة من خلال حسابه في "تأميناتي أفراد"، والتقدم بطلب تعديل في حال عدم التطابق، مؤكدةً أهمية السلامة وحماية العاملين في مقرات العمل عبر تطبيق معايير السلامة والصحة، وتوفير أدوات السلامة لتفادي الإصابات والخسائر البشرية.