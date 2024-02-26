"موسم الرياض" يطلق بطولة "Riyadh Season P1" من بوليفارد سيتي

انطلقت اليوم أول أيام بطولة "Riyadh Season P1" لعام 2024، لأول مرة من العاصمة الرياض، التي ستستمر مبارياتها لمدة أسبوع كامل، من 26 فبراير إلى 2 مارس، كجزء من فعاليات موسم الرياض في منطقة بوليفارد سيتي بملعب "بادل رش أرينا".
ويمكن حجز تذاكر حضور بطولة "Riyadh Season P1"، ومعرفة المزيد من التفاصيل، من خلال الرابط: https://webook.com/ar/events/p1-premier-padel-tournament-tickets .
ويستضيف موسم الرياض في بطولة البادل 48 فريقًا من الرجال (96 لاعبًا)، و32 فريقًا من السيدات (64 لاعبة). وقد عُقدت جولات تصفية للفِرق المشاركة لمدة يومين قبل انطلاق البطولة اليوم 26 فبراير، التي ستشمل ثلاث بطولات مصاحبة لبطولة "Riyadh Season P1"، تشارك فيها فرق سعودية، تشمل بطولتين للرجال، وبطولة أخرى للنساء، وتتأهل الفرق الفائزة فيها للبطولة الرئيسية.
وأُقيمت اليوم الجولة الأولى للبطولة باستضافة 26 مباراة في ملاعب "بادل رش أرينا"، جمعت أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم من مختلف الجنسيات.
وستقام مباريات ربع النهائي للبطولة يوم 29 فبراير، ومباريات نصف النهائي يوم 1 مارس القادم، وتختتم بطولة موسم الرياض P1 جولتها في الرياض بالمباراة النهائية يوم 2 مارس.
ويأتي هذا الحدث البارز في عالم البادل كبداية لاستضافة المزيد من البطولات في المنطقة؛ لتعزيز مكانة البادل محليًّا وعالميًّا؛ إذ تسعى الهيئة العامة للترفيه (GEA) إلى توسيع القاعدة الجماهيرية لرياضة البادل في المنطقة والعالم، من خلال استضافة أفضل العروض العالمية الأكثر إثارة في المنطقة.