"موسم الرياض" يطلق بطولة "Riyadh Season P1" من بوليفارد سيتي

ويستضيف موسم الرياض في بطولة البادل 48 فريقًا من الرجال (96 لاعبًا)، و32 فريقًا من السيدات (64 لاعبة). وقد عُقدت جولات تصفية للفِرق المشاركة لمدة يومين قبل انطلاق البطولة اليوم 26 فبراير، التي ستشمل ثلاث بطولات مصاحبة لبطولة "Riyadh Season P1"، تشارك فيها فرق سعودية، تشمل بطولتين للرجال، وبطولة أخرى للنساء، وتتأهل الفرق الفائزة فيها للبطولة الرئيسية.