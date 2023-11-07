"العقار" تُوقع اتفاقية تعاون لرفع الوعي وتطوير الإجراءات العقارية

وقّعت الهيئة العامة للعقار، وشركة مكاتفة للخدمات التجارية، اتفاقية تعاون مشترك، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد، والأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة للخدمات التجارية، وذلك على هامش مؤتمر "بروبتك السعودية" الذي تنظمه هيئة العقار في الرياض.