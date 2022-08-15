"النقل" تبدأ تنفيذ أعمال استبدال فواصل التمدد على تقاطع "خريص" مع "جابر الصباح" بالرياض

وتهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال تنفيذ أعمال مشروع تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح إلى الارتقاء بجودة الطريق وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه ورفع مستويات السلامة عليه وتخفيف الازدحام المروري، وصولاً لتحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، ومواصلة ريادتها عالميًا في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.