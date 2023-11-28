"الثقافة" تستعد لتنظيم مهرجان الشعر النبطي في القصيم خلال ديسمبر

وتشمل المنطقة تفعيلات متنوعة من بينها "الطهي الحي" للمأكولات التقليدية المتعارف عليها في السعودية والخليج العربي التي تُحضر وتقدم للزوّار بشكلٍ مـباشر، إلى جانب المسرح الغنائي المصمم بطابعٍ صحراويٍ مستوحى من الكثبان الرملية، وشجرة السَمُر، والألوان الصحراوية، وأبيات شعرية ثلاثية الأبعاد تتماشى مع هوية المهرجان، ويحتضن المسرح عروضاً موسيقية مختلفة تتنوع بين الآلات الموسيقية مثل العود والقانون وغيرها؛ لتضيف روحاً للمكان وتخلق تجربة ممتعة للزوار.