محليات

مزرعة بريطانية تبيع 4 صقور بربع مليون ريال في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

في الليلة العاشرة
جانب من حضور منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
جانب من حضور منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

عرضت مزرعة ياس البريطانية أربعة صقور في الليلة العاشرة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 19 دولة حول العالم، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، وذلك في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وبيعت الصقور الأربعة بقيمة 249 ألف ريال. وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ جير تبع، وتم بيعه بمبلغ 40 ألف ريال. بعد ذلك عُرض الصقر الثاني فرخ جير تبع، وتم بيعه بمبلغ 53 ألف ريال.

وتوالت فعاليات الليلة العاشرة بعرض الصقر الثالث فرخ جير شاهين، وتم بيعه بمبلغ 76 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع فرخ جير شاهين، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 80 ألف ريال.

ويوفر المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحاصلة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومن مختلف دول العالم.

ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي، المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها.. وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.

نادي الصقور السعودي
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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