مزرعة بريطانية تبيع 4 صقور بربع مليون ريال في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

عرضت مزرعة ياس البريطانية أربعة صقور في الليلة العاشرة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 19 دولة حول العالم، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، وذلك في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).