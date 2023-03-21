الحلوة بـ25 والعجوة 60.. إقبال على أسواق التمور بالجوف والأسعار تتفاوت

وتتميز حلوة الجوف بلونها الأسود الداكن، ذات حجم كبير يُعد من أكبر أحجام التمور، وتعد من التمور اللينة.. ثم تأتي الأنواع الأخرى المكنوزة عن طريقة الحشو التي تسهم بظهور الدبس الذي يغطي التمور؛ ومنها تمر بويضا خذماء التي تتداخل فيها الألوان الأشقر والبني، وهي من التمور الأقل ليونة؛ حيث تُخَزّن جافة أو توضع تحت تمر حلوة الجوف لتكتسب منه الدبس، وسعرها يصل إلى 30 ريالًا للكيلو، وتمر الحسينية وهو ذو اللون "الشقر" البني وحجمه أقل من حلوة الجوف وهي من التمور اللينة المكسوة بدبسها.