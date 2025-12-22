ظهور العمود الضوئي في سماء الحدود الشمالية يلفت الأنظار ويثير اهتمام المهتمين بالفلك

وبيّن أن مصادر الضوء قد تكون طبيعية مثل الشمس – وتُعرف حينها بظاهرة "عمود الشمس" عند اقترابها من خط الأفق – أو من القمر، كما قد تنتج عن مصادر صناعية مثل أعمدة إنارة الشوارع، ما يمنح السماء مشهدًا بصريًا فريدًا يأسر الأنظار.