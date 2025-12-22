ظهور العمود الضوئي في سماء الحدود الشمالية يلفت الأنظار ويثير اهتمام المهتمين بالفلك

رُصدت مساء اليوم ظاهرة فلكية بصرية نادرة في سماء منطقة الحدود الشمالية، تمثلت في ظهور العمود الضوئي (Light Pillar)، الذي بدا كعمود رأسي من الضوء يمتد نحو الأعلى، في مشهد لفت أنظار الأهالي والمهتمين بعلم الفلك والظواهر الطبيعية.
وأوضح عضو نادي الفلك عدنان خليفة أن العمود الضوئي يُعد من الظواهر البصرية النادرة، وينشأ نتيجة انعكاس الضوء على بلورات ثلجية دقيقة تكون عالقة في السحب العالية أو في الهواء، ما يؤدي إلى تشكّل عمود ضوئي رأسي يظهر أعلى أو أسفل مصدر الضوء.
وبيّن أن مصادر الضوء قد تكون طبيعية مثل الشمس – وتُعرف حينها بظاهرة "عمود الشمس" عند اقترابها من خط الأفق – أو من القمر، كما قد تنتج عن مصادر صناعية مثل أعمدة إنارة الشوارع، ما يمنح السماء مشهدًا بصريًا فريدًا يأسر الأنظار.