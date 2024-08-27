محافظ الأحساء يتفقّد أعمال ترميم منزل أحد مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء اليوم ، أعمال الصيانة لمنزل إحدى الأسر المستفيدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي انتهت الجمعية من ترميمه مؤخرًا بدعم أهل الخير، بتكلفة إجمالية بلغت 125 ألف ريال، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري، ونائب رئيس جمعية البر عبدالمحسن الجبر ، وأمين عام الجمعية المهندس صالح آل عبدالقادر، وعددٍ من المسؤولين، ومنسوبي فرع الوزارة والجمعية.
ونوه سموّه بالدعم غير المحدود والمستمر الذي تجده الجمعيات الخيرية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجمعية، والشكر لأهل الخير الذين أسهموا في تمويل مشاريع الترميم ، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التعاون لدعم مشاريع الجمعية بشكل عام ، لما له من أثر إيجابي على الأسر المستفيدة.
من جانبه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد السماري اهتمام سمو محافظ الأحساء ببرامج الوزارة ومتابعته المستمرة.
من جهته أوضح أمين عام جمعية البر بالأحساء، المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، أن الجمعية عملت على تنفيذ عدة إصلاحات في المنزل، أبرزها: العزل المائي للأسطح ومعالجة الترشيح، دهان المنزل بالكامل، استبدال سيراميك المنزل، تجديد دورات المياه، تركيب ديكورات الأسقف، توريد وتركيب أدوات السباكة، استبدال الأبواب الألمنيوم والخشبية، تركيب النوافذ، إعادة تصميم المطبخ، تركيب رخام الدرج، إعادة تصميم غرف النوم، استبدال الأبواب الداخلية والخارجية، تمديدات كهربائية وتركيب الإنارة، معالجة السور الخارجي، إصلاح مدخل المنزل، وتوريد الخزان العلوي.
بدوره بين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، أن الجمعية تهدف من خلال مشاريع الترميم إلى الإسهام في تقديم وتطوير حلول سكنية للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم، وكذلك تحقيقًا لرغبة الداعمين في المشاركة في هذه المشاريع النوعية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من ترميم المنازل في العام الماضي 2023 بلغ 99 مستفيدًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال، فيما بلغت كلفة الإيجارات 5 ملايين ريال، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت أيضًا خدمات صيانة لـ20 منزلًا، اشتملت على الصيانة الخفيفة للكهرباء والسباكة والنجارة، بمتوسط تكلفة يبلغ 2000 ريال للمنزل الواحد.
وأفاد الجبر أن الجمعية استحدثت وحدة الإسكان للقيام بأعمال الإسكان الخاصة بالجمعية، مثل (ترميم، صيانة، ترشيح للوحدات السكنية لإسكان الجبر، تسجيل وترشيح للإسكان التنموي، ترشيح لمنصة جود الإسكان، وسداد حالات الإيجار المستحقة)، كما تعمل الجمعية خلال هذا العام 2024 على ترميم منزلين حاليًا، وستعمل على هدم منزل وإعادة بنائه بالكامل. بالإضافة إلى تسليم 500 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من جمعية البر بالأحساء والجمعيات الشريكة بالتعاون مع الإسكان التنموي.
وكرم سموّه عدداً من منسوبي جمعية البر نظير جهودهم وخدماتهم المقدمة لمستفيدي وزارة الموارد البشرية في تأهيل منازل المستفيدين.