محافظ الأحساء يتفقّد أعمال ترميم منزل أحد مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بدوره بين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، أن الجمعية تهدف من خلال مشاريع الترميم إلى الإسهام في تقديم وتطوير حلول سكنية للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم، وكذلك تحقيقًا لرغبة الداعمين في المشاركة في هذه المشاريع النوعية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من ترميم المنازل في العام الماضي 2023 بلغ 99 مستفيدًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال، فيما بلغت كلفة الإيجارات 5 ملايين ريال، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت أيضًا خدمات صيانة لـ20 منزلًا، اشتملت على الصيانة الخفيفة للكهرباء والسباكة والنجارة، بمتوسط تكلفة يبلغ 2000 ريال للمنزل الواحد.