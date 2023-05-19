العليمي: نثق في أن قمة جدة ستمثّل نقلة إضافية لمسار العمل العربي المشترك

أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الاستضافة الكريمة لهذه القمة والجهود المشهودة من أجل وحدة الأمة والدفاع عن مصالحها وتطلُّعاتها في التنمية والاستقرار والسلام.