مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً لسباق فورمولا1 العالمي بجدة

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، اتفاقية مع شركة رياضة المحركات السعودية، تضمنت تقديم الرعاية الطبية لسباق فورمولا1 العالمي، الذي تستضيفه حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس 2023، ويُعد هذا السباق أكبر حدث رياضي عالمي في سباقات السيارات، وستقوم المجموعة بصفتها راعياً طبياً، بتقديم خدماتها الميدانية وفقاً لأعلى معايير الرعاية الصحية.
وأعلنت المجموعة أنها أكملت استعداداتها لتوفير تغطية متكاملة، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مؤكدة أنها ستسخّر خبراتها وإمكاناتها لرعاية هذا السباق، الذي يتنافس فيه أبرز سائقي العالم وألمع المدربين، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز مركز طبي متكامل، كما ستُوجد المجموعة في الفعالية عبر جناح خاص للتعريف بخدماتها، إضافة إلى الانتشار عبر عدة نقاط إسعافية ووحدات متنقلة للتدخل السريع، علاوة على تجهيز عديدٍ من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية، والإسهام كذلك في تحقيق مرامي السباق الرياضية والترفيهية، وإخراجه بالشكل الذي يليق بالمملكة ومكانتها.
يأتي اختيار المجموعة لرعاية هذا الحدث الرياضي الذي يحظى بمتابعة عالمية واسعة، على خلفية النجاح الكبير الذي حققته في رعاية مختلف المسابقات الرياضية والترفيهية التي نُظمت بالمملكة، وخبرتها المميزة في تقديم الرعاية الصحية الميدانية التي جعلتها الخيار الأول للمنظمين.
وستستمر المجموعة في دعم مثل هذه السباقات انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تعتز المجموعة دوماً بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات والمناسبات الوطنية.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، قامت برعاية عديدٍ من الفعاليات الوطنية طبياً؛ مثل: كأس السعودية للفروسية، وسباق الخيل 2023، وموسم الرياض للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وشركة رياضة المحركات السعودية، للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات السياحية WTCR بمدينة جدة، وفعاليات أخرى، وحقّقت المجموعة نجاحاً لافتاً على هذا الصعيد، بفضل خبراتها والإمكانات البشرية والتقنية الكبيرة التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير.