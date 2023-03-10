مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً لسباق فورمولا1 العالمي بجدة

وأعلنت المجموعة أنها أكملت استعداداتها لتوفير تغطية متكاملة، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مؤكدة أنها ستسخّر خبراتها وإمكاناتها لرعاية هذا السباق، الذي يتنافس فيه أبرز سائقي العالم وألمع المدربين، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز مركز طبي متكامل، كما ستُوجد المجموعة في الفعالية عبر جناح خاص للتعريف بخدماتها، إضافة إلى الانتشار عبر عدة نقاط إسعافية ووحدات متنقلة للتدخل السريع، علاوة على تجهيز عديدٍ من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية، والإسهام كذلك في تحقيق مرامي السباق الرياضية والترفيهية، وإخراجه بالشكل الذي يليق بالمملكة ومكانتها.