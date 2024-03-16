بعد 9 سنوات من العقم.. نجاح أول عملية تلقيح صناعي في "جمعية إنجاب"

وحول آلية قبول الحالات والدعم للمستفيدين، قال "النعيمي" إن الجمعية تستقبل طلبات مستفيديها ممن يعانون بسبب تأخر الإنجاب ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج من خلال موقع الجمعية الإلكتروني، وبكل خصوصية، لتفرز بعدها اللجنة الطبية والباحث الاجتماعي الحالات بعد التأكد من معلوماتها، والاختيار حسب عددٍ من المعايير الدقيقة مثل مستوى الدخل، وعمر الزوجين، وعدد سنوات الزواج، ونتائج الفحوص والتحاليل، قبل أن تحول الحالات لعددٍ من المراكز الطبية المتعاونة مع الجمعية.