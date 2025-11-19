"جاهز" تشارك في تطوير تجربة الزوار بمشروعي Six Flags"مدينة القدية و"أكواريبيا"

المملكة العربية السعودية ـــ القدية في خطوة جديدة لدعم قطاع الترفيه الوطني، أعلنت شركة "جاهز" عن شراكتها مع مشروعي Six Flags ( مدينة القدية ) وأكواريبيا، بهدف تعزيز تجربة الزوار وإبراز الدور الفاعل للشركات السعودية في المشاريع الكبرى.
وتتيح الشراكة للزوار تجربة تفاعلية مباشرة، حيث يصبح دور "جاهز" جزءًا من التجربة نفسها، وليس مجرد إعلان. كما تشمل المبادرة أنشطة عملية وخدمات متكاملة تساهم في تعزيز تجربة الزوار وإضافة قيمة مميزة لهم.
وتعكس الشراكة التزام "جاهز" بدعم قطاع الترفيه الوطني والاقتصاد المحلي، مع التركيز على الابتكار وإتاحة الفرص للشركات السعودية للتميز في المشاريع الكبرى