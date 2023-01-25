"النصر": "نيوم" هدية المملكة للبشرية.. أكبر مشروع تطويري بالعالم صُمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة

وتابع، وضعنا أمام أعيننا هذه التحديات وانطلقنا من الرؤية الطموحة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة نيوم، المتمثلة في نقل العالم إلى موقع جديد ورسم مستقبل البشرية الجديد لنقدم للعالم من خلال "نيوم" حلولاً جديدة للتحديات المختلفة ونموذجاً فريداً للمدن الإدراكية تتمحور حول الإنسان ورفاهيته وصحته، حيث تغذي البيانات والذكاء الاصطناعي تقنياتها المتطورة، لتتفاعل بكل انسجام مع الأعمال والسكان وتحافظ على 95% من مساحتها للطبيعة لتوفر لساكنيها معيشة استثنائية وبيئة عمل مزدهرة.