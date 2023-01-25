"النصر": "نيوم" هدية المملكة للبشرية.. أكبر مشروع تطويري بالعالم صُمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة

أوضح الرئيس التنفيذي لـ "نيوم" المهندس نظمي النصر، أن "نيوم" هي هدية المملكة للبشرية، وأكبر مشروع تطوير على مستوى العالم صمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتضع الطبيعة في أولوياتها.
وأضاف النصر، أن "نيوم" أهم المشاريع الرئيسة لرؤية 2030 وهي أن نبني مدن محورها الإنسان ستغيّر مفاهيم العالم عن المدن التقليدية التي يتم بناؤها من أجل السيارات والشوارع دون أي مراعاة للطبيعة والإنسان.
وتابع، وضعنا أمام أعيننا هذه التحديات وانطلقنا من الرؤية الطموحة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة نيوم، المتمثلة في نقل العالم إلى موقع جديد ورسم مستقبل البشرية الجديد لنقدم للعالم من خلال "نيوم" حلولاً جديدة للتحديات المختلفة ونموذجاً فريداً للمدن الإدراكية تتمحور حول الإنسان ورفاهيته وصحته، حيث تغذي البيانات والذكاء الاصطناعي تقنياتها المتطورة، لتتفاعل بكل انسجام مع الأعمال والسكان وتحافظ على 95% من مساحتها للطبيعة لتوفر لساكنيها معيشة استثنائية وبيئة عمل مزدهرة.
وأضاف النصر، خلال ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، أن كل هذه الطموحات جوهرها الاستدامة، وفي "نيوم" سننتج طاقة نظيفة بنسبة 100% على نطاق واسع تكفي لإمداد نيوم بكامل احتياجاتها من الطاقة النظيفة لنصل إلى المستوى الصفري في انبعاثات الكربون ليكون لدينا اقتصاد دائري ترسو قواعده راسخة على فكر مستقبلي نموذجي يصنع التغيير على مستوى قطاعات الإنتاج ومناهج العيش.