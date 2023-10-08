"صحة بيشة": 13 ألف مستفيد من خدمات التطوع الصحي بالربع الثالث 2023م

أعلنت صحة بيشة -ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي- عن وصول خدمات التطوع الصحي إلى أكثر من 13 ألف مستفيد، خلال الربع الثالث من عام 2023م.
وأوضحت صحة بيشة، أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفّذت 18 مبادرة تطوعية بمشاركة 208 متطوعين ومتطوعات، أكملوا فيها 9856 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.
وأكدت استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية؛ وخاصة إدارة التطوع الصحي؛ بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.