"صحة بيشة": 13 ألف مستفيد من خدمات التطوع الصحي بالربع الثالث 2023م

وأوضحت صحة بيشة، أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفّذت 18 مبادرة تطوعية بمشاركة 208 متطوعين ومتطوعات، أكملوا فيها 9856 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.