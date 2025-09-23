(51) عامًا من الإرث التنموي للصندوق السعودي للتنمية في أكثر من (100) دولة

وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، لعب الصندوق دورًا رياديًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال دعم القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة الإنسان، بدءًا من التعليم والرعاية الصحية والمياه والتنمية الحضرية، مرورًا بالطاقة والزراعة والنقل والمواصلات، وصولًا إلى الصناعة والتعدين؛ لتشكل ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.