شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر في "التسامت الأخير"

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهريًّا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال، وتصبح الشمس على ارتفاع (90 درجة) تقريبًا بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت مكة؛ حيث يصبح ظل الزوال صفرًا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.