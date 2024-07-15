شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر في "التسامت الأخير"

أظهرت لقطات فيديو لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر اليوم، وهو "التسامت" الثاني والأخير.
وتحدث ظاهرة تعامد الشمس نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان؛ فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.
وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهريًّا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال، وتصبح الشمس على ارتفاع (90 درجة) تقريبًا بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت مكة؛ حيث يصبح ظل الزوال صفرًا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.
وأضافت "فلكية جدة" أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، تعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، وهو ما يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريًّا" بين مداري السرطان شمالًا والجدي جنوبًا، مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.
وتشهد المناطقُ كلها الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا؛ تشهد هذا الحدث مرتين في السنة؛ ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.