"شباط قطع الرباط "..المسند: اليوم دخول الشبط وهذه أبرز خصائصه

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، دخول الشبط، ويأتي بعد المربعانية، وتعقبه #العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير، وقيل سُمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.
وأضاف المسند، عبر حسابه في "تويتر": في الشبط عادة تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحاً وبداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة، وقيل: "شباط قطع الرباط وقرقع البيبان"؛ كناية عن نشاط الرياح فيه، وفيه أيضاً أقصى وقت لدخول وقت الفجر وشروق متأخر للشمس.