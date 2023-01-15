"شباط قطع الرباط "..المسند: اليوم دخول الشبط وهذه أبرز خصائصه

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، دخول الشبط، ويأتي بعد المربعانية، وتعقبه #العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير، وقيل سُمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.