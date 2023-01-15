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"شباط قطع الرباط "..المسند: اليوم دخول الشبط وهذه أبرز خصائصه

قال: يأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب.. يستمر حتى 10 فبراير
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
سبق
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، دخول الشبط، ويأتي بعد المربعانية، وتعقبه #العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير، وقيل سُمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.

وأضاف المسند، عبر حسابه في "تويتر": في الشبط عادة تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحاً وبداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة، وقيل: "شباط قطع الرباط وقرقع البيبان"؛ كناية عن نشاط الرياح فيه، وفيه أيضاً أقصى وقت لدخول وقت الفجر وشروق متأخر للشمس.

الأرصاد
برد الشبط
عبدالله المسند

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