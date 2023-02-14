مركز استطلاعات الرأي يطلق الاستطلاعات الإلكترونية عبر "توكلنا خدمات"

وسيرسل الاستبيان "الأمان الصحي" إلى العينات المختارة في تطبيق "توكلنا خدمات" منذ إتاحة الخدمة، وهو خاضع لمنهجية المركز، ابتداءً من بناء الأسئلة، ومعايير جمع البيانات، وإجراءات تأكيد جودتها، وصولاً إلى قياس ذلك كمياً وكيفياً، وتحليل نتائجها إحصائياً، وتحويل النتائج إلى تقارير سهلة القراءة والفهم.