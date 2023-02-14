مركز استطلاعات الرأي يطلق الاستطلاعات الإلكترونية عبر "توكلنا خدمات"

أتاح المركز السعودي لاستطلاعات الرأي "سكوب" خدمة جديدة في تطبيق "توكلنا خدمات" التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الاستبيانات".
ويشمل المشروع الأول "الأمان الصحي"، ويتناول عدة جوانب منها: الأماكن التي يذهب إليها المواطنون طلباً للعلاج في المملكة، ومصادر معارفهم الصحية التي يعتمدون عليها، وما يتعلق بصحة الغذاء الذي يتناولونه، والماء الذي يشربونه.
وسيرسل الاستبيان "الأمان الصحي" إلى العينات المختارة في تطبيق "توكلنا خدمات" منذ إتاحة الخدمة، وهو خاضع لمنهجية المركز، ابتداءً من بناء الأسئلة، ومعايير جمع البيانات، وإجراءات تأكيد جودتها، وصولاً إلى قياس ذلك كمياً وكيفياً، وتحليل نتائجها إحصائياً، وتحويل النتائج إلى تقارير سهلة القراءة والفهم.