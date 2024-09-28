وزير الخارجية يُجدِّد رفض السعودية وإدانتها لجميع الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكَبة بحق الشعب الفلسطيني

السيد الرئيس.. تلتزم المملكة في مجال الطاقة بتحقيق التوازن بين ثلاث ركائز، هي: أمن الطاقة، وتوفير الطاقة ميسورة التكاليف للجميع، والحد من آثار التغير المناخي. وتحرص المملكة على استقرار أسواق النفط العالمية وموثوقيتها واستدامتها، وتلبية الاحتياجات بما يعزز توافُر الطاقة، وسهولة الوصول إليها، وأمن وسلامة الإمدادات؛ لضمان اقتصاد عالمي مزدهر، يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين. وتلتزم المملكة بالإسهام في الحد من آثار التغير المناخي، وذلك من خلال تبنِّي نهج شمولي في تحولات الطاقة مبنيّ على أساس منطقي ومنظم وعادل، بحيث يتم تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس عبر الاستفادة من جميع التقنيات التي تسهم في معالجة انبعاثات الاحتباس الحراري من جميع المصادر، بما فيها البترول والغاز اللذان سيستمران جزءًا محوريًّا من مزيج الطاقة العالمي لعقود آتية. وفضلاً عن امتلاك المملكة التقنيات التي مكّنتها من أن تكون من أقل الدول في مؤشر كثافة انبعاثات الكربون والميثان في عمليات البترول والغاز، فإنها تواصل تطوير منتجات طاقة أخرى منخفضة الانبعاثات. وفي هذا الصدد تعمل المملكة على بناء مجمع لالتقاط الكربون، ونقله وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة التقاط وتخزين تصل إلى (9) ملايين طن سنويًّا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027م، وبطاقة قصوى تصل إلى (44) مليون طن سنويًّا بحلول عام 2035م.