"إرشاد الحافلات" يستقبل أكثر من 248 ألف حاج وينقلهم لمساكنهم بالعاصمة المقدسة

وأضاف "سندي": المركز يواصل أعماله تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف وبمشاركة من النقابة العامة للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة في استقبال وإرشاد حافلات ضيوف الرحمن، بمنظومة تقنية وبكوادر وطنية مدربة تسهم في إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالحجاج وذلك عبر مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعته لحظة الانطلاق وحتى الوصول، عبر شاشات ذكية في مركز المتابعة والتحكم من خلال منصة (أرشدني) للتأكد من سلامة وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا، ووزير الحج والعمرة ونائبه وكل مسؤولي الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.