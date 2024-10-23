انطلاق فعاليات ملتقى توطين قطاع الطاقة وتوقيع 107 اتفاقيات بـ 104 مليارات ريال

يُذكر أن الملتقى تنظمه وزارة الطاقة، بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك. ويستمر على مدى يومين، ضمن الجهود الرامية للوصول إلى توطين 75% من قطاع الطاقة، في إطار رؤية المملكة 2030. كما يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرص نوعية لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين رواد الأعمال للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.