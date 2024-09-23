نيويورك.. مديرة المنظمة الدولية للهجرة تشيد بالجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة

التقى المستشارُ بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس؛ المديرةَ العامة للمنظمة الدولية للهجرة "إيمي بوب"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك.