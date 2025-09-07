المملكة التاسعة عالميًا في عدد المصابين بالسكري من النوع الأول ومعدلات الإصابة في تزايد مستمر

وبيّنت الدكتورة القاضي أن السكري من النوع الأول يُعد مرضًا مناعيًا ذاتيًا يهاجم فيه الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين تدريجيًا. ويمر المرض بأربع مراحل تطورية تبدأ بمرحلتين ما قبل سريريتين يمكن كشفهما فقط عبر الأجسام المضادة، تليهما مرحلتان سريريتان تظهر فيهما الأعراض مثل العطش الزائد، كثرة التبول، فقدان الوزن غير المبرر، الخمول وزيادة الشهية، ويحتاج خلالها المريض إلى الاعتماد على الأنسولين. وحذرت من خطورة تأخر التشخيص عند ظهور هذه الأعراض، إذ قد يؤدي ذلك إلى الحموضة الكيتونية، وهي من المضاعفات الخطيرة التي تستلزم التنويم في العناية المركزة، مشددة على أهمية إجراء فحص مستوى السكر أو السكر التراكمي (HbA1c) عند ظهور العلامات الأولى.